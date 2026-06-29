«Кортрос» получил разрешение на строительство третьей очереди жилья в пермском микрорайоне ДКЖ

ГК «Кортрос» получила разрешение на строительство третьей очереди проекта КРТ - Ультима СИТИ в микрорайоне «Дом культуры железнодорожников» (ДКЖ) в Дзержинском районе. Третья очередь проекта предполагает возведение шести секций от 7 до 25 этажей. Общая площадь составит порядка 50 тыс. кв.м., из них 28,2 тыс. – это площадь квартир. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в группе компаний, в рамках договора КРТ на ДКЖ уже приступила к строительству первой и второй очереди Ультима СИТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «КОРТРОС» Фото: Пресс-служба ГК «КОРТРОС»

Напомним, группа компаний «Кортрос» в апреле 2024 года выиграла торги краевого минстроя на право комплексного развития территории в микрорайоне ДКЖ. ГК КОРТРОС возведет здесь четыре квартала: Ультима СИТИ, Арт СИТИ, Парк СИТИ и Пермь СИТИ. Площадка 25,3 га ограничена улицами Учительской, Боровой, Каменского, Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса. «Кортрос» планирует возвести там около 200 тыс. кв. м жилья, соцобъекты, дорожную инфраструктуру. В районе возведут новую школу на 1400 учеников и детский сад на 200 мест, создадут более десяти скверов и общественных пространств. Для реновации территории требуется также расселить и снести аварийные дома.