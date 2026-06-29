С Т2 взыскали компенсацию за звонок мошенников нижегородской пенсионерке

Вачский межрайонный суд в Нижегородской области взыскал компенсацию морального вреда с ООО «Т2 Мобайл» из-за звонка мошенников, поступившего пенсионерке. Прокуратура просила взыскать 150 тыс. руб., суд уменьшил эту сумму до 10 тыс. руб.

Как сообщили в суде, в феврале 2024 года на абонентский номер пенсионерки поступали звонки мошенника, представившегося сотрудником полиции. В результате она перевела более 100 тыс. руб. «для лечения пострадавшего в ДТП».

Впоследствии оператора привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ за то, что он не прекратил звонок с сети связи иностранного оператора, но инициированный с российской городской нумерацией. Мировой судья в Москве оштрафовал «Т2 Мобайл» на 600 тыс. руб.

После этого прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда потерпевшей. Кроме него оператора оштрафовали на 5 тыс. руб. за оказание некачественных услуг связи — в 15 раз меньше, чем просил прокурор.

Галина Шамберина