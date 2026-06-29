Шоу-показ «Провокация» прошел на пирсе ижевского яхт-клуба

Шоу-показ «Провокация» состоялся на пирсе-яхт-клуба «Море» вечером 25 июня. В рамках мероприятия свои коллекции презентовали дизайнеры из Ижевска, Соликамска и других городов. Организаторы назвали показ «манифестом свободы и креативности».

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«Дефиле вышло за рамки классического показа: каждый выход сопровождался световыми решениями и музыкальными перформансами, а за кулисами над образами трудилась команда визажистов и стилистов»,— делятся организаторы.

На входе гостей ожидал велком-фуршет. Большинство участников мероприятия поддержали белоснежный дресс-код. Эстетика мероприятия подчеркивалась солнцем на закате и гладью Ижевского пруда.

За организацию события отвечали руководитель event-компании «Красиво» Анна Трапезникова-Черепанова и основатель многофункционального зала «Форт Холл» Алина Денисова. Соорганизатором мероприятия выступил яхт-клуб «Море». Как отметили представители клуба, они рады, что пространство пирса становится точкой притяжения для ярких культурных событий.

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«“Провокация” — это вызов устоявшимся стандартам. Наша задача заключалась в том, чтобы доказать: мода — это искусство, способное удивлять и провоцировать на эмоции, а не только продавать ткани»,— резюмировали в руководстве.