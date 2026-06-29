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На переезде под Самарой легковушка столкнулась с электричкой

В понедельник, 29 июня, в 15:08 (MSK+1) на перегоне между станциями Царевщина и Курумоч в Самарской области столкнулись легковой автомобиль и пригородный поезд №7119, следовавший по маршруту Самара – Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель машины выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось. В результате ДТП никто не пострадал.

Электропоезд возобновил движение с задержкой в пять минут относительно графика. Происшествие не отразилось на расписании других поездов. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Георгий Портнов