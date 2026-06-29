Оренбургский бизнес просит ускорить пропуск фруктов через границу с Казахстаном

К оренбургскому бизнес-омбудсмену Виктору Коршунову обратился местный предприниматель Илкин Каримов, чтобы обсудить ситуацию на границе с Казахстаном. По его словам, на МАПП фуры с фруктами могут стоять больше трех дней, а длина затора составляет порядка пяти километров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Каримов пояснил, что простой возник из-за сезонного роста перевозок плодово-овощной продукции. Однако выгрузка фруктов для проверки в жару может привести к тому, что товар испортится. В связи с этим он попросил омбудсмена решить вопрос об оснащении специальным оборудованием пропускного пункта в Орске. Такое решение помогло бы, по словам предпринимателя, разгрузить до 40% пункт Сагарчин.

Пробки возле МАПП «Жайсан» — «Сагарчин» сохраняются до сих пор. Время ожидания для проезда варьируется от 2 до 10 часов. Федеральная таможенная служба ранее заявляла, что контроль в рамках системы СПОТ занимает максимально пять минут на один автомобиль. По словам сотрудников Самарской таможни, большое скопление транспорта не связано с дополнительными проверками грузов.

Виктор Коршунов посоветовал предпринимателям заранее запрашивать информацию о возможных задержках при доставке грузов и учитывать нынешние требования к организациям международных перевозок.

Яна Вежлева