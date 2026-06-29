ИП из Москвы проиграл суд по делу об учете в Удмуртии ради пониженной ставки УСН

ИП, сменивший место регистрации с Москвы на Удмуртию, не смог оспорить решение регионального УФАС, признавшего, что предприниматель фиктивно зарегистрировался в республике ради пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН). Позицию налогового органа в конце июня поддержал Арбитражный суд Удмуртии, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что ИП Артем Тимофеев с конца 2023 года состоял на налоговом учете в инспекции ФНС по Москве, где применял УСН с объектом налогообложения «доходы». По основному ОКВЭД, бизнесмен занимается розничной торговлей по почте или по интернету — продает на маркетплейсы кошельки, аксессуары и теплые колготки, закупленные в Китае и у партнеров хаба «Южные ворота».

С декабря 2024 года ИП зарегистрировался в деревне Большая Можга, получив 1/4 доли жилого дома площадью 43,2 кв. м. После этого он заявил в налоговую декларацию по УСН за тот год пониженную ставку в размере 1%. Согласно документу, сумма исчисленного налога составила 102,4 тыс. руб. (доход — 10,2 млн). Собственниками жилья являются еще три ИП, ранее состоявшие на налоговом учете в разных регионах РФ. При этом предприниматель Тимофеев с 2020 года владеет 0,7 доли жилья в Москве.

Бизнесмен в объяснении указал, в частности, что дом пригоден для проживания. Внутри установлен генератор. Свою основную деятельность он связал с Глазовом и Сарапулом, где с 2025 года функционирует логоцентр Wildberries. Сейчас ИП арендует квартиру в Ижевске, планирует приобрести в Удмуртии жилье. Не согласившись с решением УФАС, предприниматель Тимофеев обратился в Арбитражный суд Удмуртии.

В результате инстанция признала законным привлечение ИП к налоговой ответственности. Вместе с тем она указала, что доначисленный налог и штраф следует соразмерно уменьшить на сумму авансовых платежей, который бизнесмен произвел во время работы в Москве.