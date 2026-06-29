Около 200 иностранцев выдворят из России после рейда нижегородской полиции

Суды Нижегородской области решили выдворить из России 190 иностранцев, еще более чем 200 запретили въезд в РФ по итогам первого этапа операции «Нелегал 2026», которую полиция провела 1–10 июня. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Проверка выявила 1,1 тыс. нарушений миграционного законодательства. В ходе операции также был задержан иностранец, объявленный в федеральный розыск. Самыми частыми нарушениями стали нарушения въезда и пребывания в РФ, фиктивная постановка иностранцев на учет и нелегальная работа мигрантов.

По итогам операции возбуждено 61 уголовное дело, из которых четыре — по факту организации незаконной миграции, уточнили в МВД.

Владимир Зубарев