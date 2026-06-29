В Казани и Набережных Челнах выросли цены на вторичном рынке жилья

В июне 2026 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Казани составила 222,8 тыс. рублей, в Набережных Челнах — 130,9 тыс. рублей. За квартал прирост цен составил 2,1% и 3,3% соответственно. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на пресс-службу «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В среднем по крупным городам России «квадрат» на вторичном рынке за квартал подорожал на 2%. В новостройках прирост был минимальным — 0,2%. В «Циан» отметили, что в 2026 году сложилась уникальная ситуация: вторичка дорожает быстрее новостроек, где рост ограничен просадкой спроса, а ценовой разрыв между сегментами сокращается.

За год квадратный метр вторичного жилья в Казани подорожал на 12%, в Набережных Челнах — на 10%. Среди городов ПФО выше, чем в Челнах, прирост за квартал зафиксирован в Кирове (4,8%), Оренбурге (4,7%) и Ульяновске (3,4%). Снижение произошло только в Уфе (-0,1%).

Влас Северин