Вице-мэра Давлеканово оштрафовали за незаконную свалку

Заместитель главы администрации Давлеканово Руслан Рашитов оштрафован за свалку на северо-востоке города.

Как сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии Башкирии, проверка Туймазинского территориального управления ведомства обнаружила тлеющие отходы производства и потребления на общедоступной территории в 400 м от границ Давлеканово. Выяснилось, что навалы мусора образовались из-за вывоза отходов с территорий, прилегающих к контейнерным площадкам в городе.

Прокуратура Давлекановского района привлекла должностное лицо к административной ответственности за нарушение требований охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ), а территориальное управление минэкологии оштрафовало чиновника. По данной статье штраф на должностных лиц может составить от 10 тыс. до 30 тыс. руб.

Кроме того, в адрес мэрии Давлеканово направлено предостережение о недопустимости нарушений природоохранного законодательства.

Идэль Гумеров