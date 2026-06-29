Гражданина Китая, работавшего в Прикамье не по специальности, выдворят из страны

Соликамский городской суд оставил без удовлетворения жалобу защитника гражданина Китая, оспаривавшего постановление о привлечении его к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность в регионе. Об этом сообщает пресс-служба суда. Ранее иностранец был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ).

Судом было установлено, что гражданин Китая числился в штате одной из компаний Соликамска по специальности «инженер-электрик», однако фактически работал водителем погрузчика. За это ему назначили административный штраф в размере 2 тыс. руб. и принудительное административное выдворение за пределы России. Не согласившись с решением, подсудимый оспорил его. Его адвокат указал, что вина не доказана, так как подзащитный не работал водителем погрузчика, что подтверждается отсутствием гражданско-правового и трудового договоров на выполнение этой функции. Тем не менее судом была принята во внимание видеозапись, на которой гражданин Китая управлял погрузчиком. Кроме того, суд подчеркнул, что сам факт осуществления трудовой деятельности, не соответствующей разрешению, образует состав административного правонарушения.

В итоге Соликамский горсуд Пермского края оставил постановление об административном правонарушении без изменения, жалобу защитника гражданина Китая без удовлетворения.