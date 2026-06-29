В Самаре осужденный за двойное убийство прикинулся больным, чтобы выйти по УДО

Куйбышевский районный суд Самары отклонил ходатайство осужденного о досрочном освобождении от наказания по состоянию здоровья. Мужчина отбывает срок за убийство двух лиц, кражу и умышленное уничтожение имущества. Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства об УДО стали заключение врачебной комиссии и неснятые взыскания за время заключения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В ноябре 2012 года Ульяновский областной суд приговорил обвиняемого к 19 годам 10 месяцам лишения свободы за преступления по п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 158 и ч. 2 ст. 167 УК РФ.

В 2026 году осужденный обратился в Куйбышевский районный суд Самары с ходатайством об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии со ст. 81 УК РФ. Он утверждал, что у него выявлены заболевания, которые не позволяют ему находиться в местах лишения свободы.

Однако врачебная комиссия пришла к выводу о том, что у осужденного отсутствуют заболевания, препятствующие отбыванию наказания. По состоянию здоровья он может содержаться в исправительном учреждении и не нуждается в постоянном уходе, выяснили медики.

Кроме того, выяснилось, что за годы отбывания наказания у заключенного накопились 32 неснятых и непогашенных дисциплинарных взыскания.

Все это стало основанием для отказа в удовлетворении ходатайства. Постановление суда не вступило в силу.

Георгий Портнов