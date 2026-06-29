Президент РФ наградил пермского омбудсмена

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко. Соответствующее распоряжение было подписано 26 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из документа, награда вручена господину Сапко «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан».

Игорь Сапко избран уполномоченным по правам человека в Прикамье в 2022 году. До этого, с 2016 по 2021 год, был депутатом Госдумы РФ. В 2010 году временно исполнял обязанности главы Перми.