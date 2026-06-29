Объем платных мест в вузах Татарстана в 2026 году сократился на 45%

После введения в России ограничений на платный прием по ряду специальностей количество внебюджетных (контрактных) мест в университетах Татарстана уменьшилось на 45%. Об этом сообщил министр образования республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в кабмине Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Больше всего сокращение затронуло негосударственные вузы — минус 60% к прошлому году. В государственных университетах платных мест стало меньше на 30%. В целом план внебюджетного приема на 2026/2027 учебный год в Татарстане составил 9 655 человек.

При этом на бюджетной основе в вузы республики планируют принять более 23,3 тыс. студентов, из них 2,6 тыс. — по целевым направлениям. Контрольные цифры приема в целом выросли на 6%: в 2025 году в вузы поступили более 23,1 тыс. человек.

Влас Северин