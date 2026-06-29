Эксперт Фонда НПИ рассказал, что бизнес ищет в студенческом стартапе

Подтвержденный спрос, понятная экономика и решение реальной проблемы — именно это делает студенческий проект интересным для инвестора, а не сама по себе идея. О том, что бизнес ищет в стартапах выпускников, рассказал эксперт Фонда новых предпринимательских инициатив (НПИ) Александр Кондрахин на экспертно-аналитической сессии конкурса «Стартап как диплом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Фондом НПИ Фото: предоставлено Фондом НПИ

Экспертно-аналитическая сессия, посвященная вопросам развития программы «Стартап как диплом» и предпринимательских треков в университетской среде, прошла 25 июня в Москве. На мероприятии, модератором которого выступила директор проектного офиса по развитию молодежного предпринимательства Минобрнауки России Ольга Серебрянникова, приняли участие представители вузов, бизнес-сообщества и наставники студенческих команд. Основной темой обсуждения стала адаптация университетских проектов под требования реального сектора экономики.

В ходе своего выступления Александр Кондрахин из Фонда НПИ рассмотрел студенческие проекты с точки зрения потенциального инвестора. Обращаясь к наставникам, отвечающим за подготовку команд к защите, он подчеркнул, что типичной ошибкой начинающих предпринимателей является попытка продать инвестору саму технологию или концепцию без привязки к потребностям рынка. По его словам, бизнес покупает не технологию, а решение чужой боли, и если за проектом нет реальной потребности клиента, инвестору попросту не за что зацепиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Фондом НПИ Фото: предоставлено Фондом НПИ

Второй признак, на котором сделал акцент спикер, заключается в том, что доказательства важнее обещаний. Решающим аргументом для инвестора становится не красивая гипотеза, а подтвержденный рынком спрос. По наблюдениям эксперта, именно это сильнее всего «подкупает» инвестора во время выступлений.

«Когда команда выходит и говорит: у нас уже есть первые продажи, у нас подписан контракт, кто-то уже сказал нам “да”, — это меняет все. И сразу переводит проект из разряда идеи в разряд бизнеса»,— пояснил эксперт Фонда НПИ Александр Кондрахин.

Третьим признаком сильного питча спикер назвал умение говорить на языке индустрии и знать собственные цифры. Когда основатель свободно оперирует показателями своего проекта, он становится понятен инвестору. Здесь же спикер напомнил про роль самого фонда: часть рутинных задач команда может делегировать специалистам, чтобы сосредоточиться на продукте. При этом, подчеркнул он, бизнес не ждет от студентов идеальных проектов. Ставку делают на тех, кто ясно видит цель и не останавливается, а критику воспринимает не как приговор, а как инструмент развития.

Главный итог сессии заключается в самом ее названии. Когда представители университетов, региональной власти и бизнеса объединяются для решения общей задачи — развития молодежного предпринимательства — подобные конкурсы и программы приобретают широкий масштаб. Студенты получают возможность пройти путь от первой гипотезы до готового решения, от исполнителя к создателю. Именно в такой среде, где идею проверяют на прочность с разных сторон, и рождается мышление настоящего предпринимателя.