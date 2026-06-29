Оренбургского курьера мошенников будут судить за хищение 4,5 млн рублей

Прокуратура Центрального района Оренбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Фигуранта обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, в мае 2026 года обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленными лицами и согласился выполнять функции курьера. В его задачи входил сбор денежных средств от потерпевших, которые он вскоре переводил на подконтрольные соучастникам счета.

Злоумышленник, выдавая себя за сотрудника надзорного ведомства, получил от жителя областного центра порядка 4,5 млн рублей. Ранее потерпевший по указанию других участников группы перевел свои сбережения на «безопасный счет» через посредника. На данный момент материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Яна Вежлева