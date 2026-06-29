Ак Барс Банк награжден за продукт для повышения качества жизни юных татарстанцев

Ак Барс Банк стал лауреатом программы «Лучшие ESG проекты России» 2026 года. Награда в категории «Социальные программы. Социально значимые продукты и услуги» присуждена детскому мобильному приложению «Карты жителя Татарстана».



Сервис разработан как инструмент для развития финансовых навыков и грамотности у юных татарстанцев с Детской картой жителя*. Он позволяет переводить деньги и просить их у родителя в пару кликов, самостоятельно пополнять образовательную карту, просматривать баланс и историю операций, обращаться в чат поддержки. Также в нем можно пройти обучающий курс, чтобы узнать о разумных тратах, методах накопления и защиты от мошенников.

Итоги программы были подведены 25 июня в Москве на крупнейшем ESG-форуме «Три кита национальной повестки». Полученная награда является признанием социальной ответственности Ак Барс Банка и его достижений в создании продуктов, улучшающих жизнь нынешнего и будущих поколений.

«Нам очень важно приносить реальную пользу обществу, делать государственные, городские и финансовые услуги максимально доступными и удобными для татарстанцев. Еще один яркий пример работы в этом направлении — наш флагманский продукт Карта жителя Республики Татарстан. В ней объединены классические платежные инструменты и комплексные сервисы поддержки, в том числе уникальный досуговый проект „Алтын Еллар“** для старшего поколения», — прокомментировал директор дирекции по развитию розничного транзакционного бизнеса Ак Барс Банка Азат Галеев.

Банк уделяет большое внимание интеграции принципов устойчивого развития во все ключевые бизнес-процессы, руководствуясь передовыми стандартами в этой области, а также положениями собственной Стратегии по УР на 2022–2026 годы.

* Детская карта к Карте жителя Республики Татарстан ** «Алтын Еллар» (с тат. яз.) — «Золотые годы»

ПАО «АК БАРС» БАНК