В Самарской области в суд направлено дело в отношении участника банды, скрывавшегося более 20 лет

В Самарский областной суд направлено на рассмотрение уголовное дело в отношении участника вооруженной банды. Он обвиняется по ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного паспорта гражданина). Об этом сообщают региональная прокуратура и СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2004 года обвиняемый в составе банды совершил вооруженное разбойное нападение. Обвиняемый и соучастники ворвались ночью в здание торгового центра, избили двух охранников и связали их, затем похитили из вскрытых секций дорогостоящие меховые изделия. Они погрузили изделия в автомобиль и скрылись. Похищенное было реализовано третьим лицам. При совершении разбоя злоумышленники использовали пистолет.

В результате действий обвиняемого и его соучастников пострадали 22 предпринимателя. Сумма причиненного ущерба превысила 53 млн руб.

Обвиняемый длительное время скрывался и проживал по поддельному паспорту на территории Омской области, где в 2025 году был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении иных участников вооруженного нападения и организатора банды ранее были вынесены обвинительные приговоры, соучастники приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Руфия Кутляева