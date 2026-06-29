Скончался экс-глава «Салаватнефтеоргсинтеза» Наиль Кутлугильдин

26 июня после долгой болезни на 80-м году жизни скончался бывший генеральный директор ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (ныне ООО «Газпром нефтехим Салават»), почетный гражданин Салавата Наиль Кутлугильдин, сообщает пресс-служба компании.

Наиль Кутлугильдин родился 20 сентября 1946 года в поселке Юрматы Ишимбая в семье рабочего. Он начал трудовую деятельность в 1968 году на заводе нефтехимических производств Салаватского нефтехимического комбината помощником аппаратчика установки газоразделения цеха № 16. Затем он работал начальником цеха № 9 и главным инженером нефтеперерабатывающего завода.

Наиль Кутлугильдин возглавлял ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» с 1996 по 1997 год и с 1999 по 2002 год. Он является автором более 50 рационализаторских предложений и девяти изобретений. С 1999 по 2012 год был депутатом Курултая Башкирии.

Наиль Кутлугильдин награжден орденом Салавата Юлаева. Ему присвоены звания почетный нефтехимик Минтопэнерго РФ и заслуженный нефтяник Башкирии.

Майя Иванова