В Перми кандидатов в руководители муниципальных учреждений будут проверять на полиграфе

Администрация Перми намерена изменить порядок назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных учреждений. Соответствующий проект размещен на сайте мэрии. Первым на это обратило внимание ИА «Текст». Как следует из документа, авторы предлагают проверять на полиграфе при трудоустройстве кандидатов муниципальных учреждений, подведомственных департаментам образования, культуры, комитету по физкультуре и спорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Психофизиологическое исследование направлено «на повышение эффективности противодействия совершению коррупционных и иных правонарушений». Сейчас ПФИ проводится для кандидатов на замещение руководящих должностей в органах госвласти Прикамья.