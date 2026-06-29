В Самаре прошли контроль 40 тонн абрикосов из Узбекистана

С 1 по 25 июня в Самаре на складе временного хранения провели фитосанитарный контроль свежих абрикосов общим весом 40,3 тонны, ввезенных из Узбекистана. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты ведомства проверяли товаросопроводительные и фитосанитарные документы, осматривали транспортные средства и саму продукцию. Также проводились лабораторные исследования образцов в Самарском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Было выдано разрешение на выпуск продукции в обращение. Абрикосы отправятся на прилавки России.

С начала этого года на складах Самарской области проконтролировано около 8 тыс. тонн подкарантинной продукции из Узбекистана. Среди них: 5,3 тыс. тонн репчатого лука, 1,7 тыс. тонн капусты, 267 тонн арбузов, 188 тонн сушеного винограда и 185 тонн чернослива.

Руфия Кутляева