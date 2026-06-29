В Самаре заключили первый договор комплексного развития территории по новым правилам

В Железнодорожном районе Самары возведут жилой комплекс с социальными объектами. Инвестор и министерство градостроительной политики Самарской области заключили первый договор комплексного развития территории (КРТ) по новым правилам. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Появится комплекс в границах ул. Партизанская и Песчаная в два этапа. Первый этап включает возведение большого жилого комплекса, второй — жилых домов, детского сада, а также благоустройство прилегающей территории.

По словам Вячеслава Федорищева, проект прошел «детальную проработку с участием экспертного сообщества и получил единогласную поддержку Градостроительного совета».

В Самарской области перезапустили семь ранее заключенных проектов КРТ, в работе находятся четыре новых.

Руфия Кутляева