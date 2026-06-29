«Кредитование подрядчиков практически остановилось»

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» вышел на финишную прямую: из 48 283 зарегистрировавшихся участников в полуфинал VI сезона прошли 300 конкурсантов, представляющих 64 региона России. В их числе в статусном кадровом конкурсе участвует управленец из Воронежской области, директор по строительству местного ООО «ПСТ Сервис» Максим Романов. Для «Ъ-Черноземье» он рассказал о текущих проблемах в строительной отрасли и объяснил их совокупностью факторов — от охлаждения спроса и проблем с финансированием до технологической зависимости и дефицита практико-ориентированных кадров.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

— Когда говорят о строительстве, чаще всего обсуждают объемы ввода жилья, стоимость квадратного метра и крупные инфраструктурные проекты. Но изнутри отрасли картина выглядит иначе: сегодня ключевой вопрос — не что строить, поскольку с заказами особых проблем нет, а при каких условиях строить вообще возможно.

Отрасль входит в фазу охлаждения, что можно оценить не только по динамике спроса на жилье и его ввода (это характеризует лишь один из рынков), а по показательному для всех предприятий уровню спроса на строительные материалы. По отдельным видам материалов фиксируется снижение спроса до 30%.

Проблема не только в динамике рынка. Гораздо важнее то, что одновременно ухудшаются базовые условия работы всей отрасли — от финансирования до технологического обновления.

Первый и наиболее чувствительный фактор — деньги.

Банковское кредитование подрядчиков, работающих на инфраструктурных и соцобъектах по госзаказ практически остановилось: отрасль воспринимается как высокорискованная. В результате даже устойчивые компании сталкиваются с дефицитом оборотных средств. При этом жилищное строительство банки кредитуют «на ура»

Дополняет ситуацию разрыв между выполнением работ, их приемкой и оплатой. Формально в контрактах закладываются короткие сроки — 5–10 дней на приемку и оплату. На практике цикл растягивается на месяцы. В этот период подрядчик продолжает нести все издержки: фонд оплаты труда, закупки материалов, содержание техники. Именно этот кассовый разрыв становится одной из ключевых причин срыва сроков, а не недостаток компетенций или ресурсов.

Отсюда возникает системный эффект: рост судебных споров, штрафов и неустоек, который еще сильнее ухудшает финансовое положение компаний и снижает устойчивость всей цепочки подрядов.

Второй блок проблем связан с технологической базой.

Несмотря на локализацию части строительных материалов, отрасль остается критически зависимой от импорта в сегменте техники и оборудования. Основу парка составляют машины европейского и американского производства, значительная часть которых эксплуатируется десятилетиями.

При нынешней стоимости заемных средств обновление техники становится экономически недоступным: срок окупаемости новых машин достигает 10–12 лет, тогда как их фактический ресурс заметно меньше. Это приводит к дальнейшему старению парка и росту издержек на обслуживание и ремонт.

На этом фоне логичным выглядит переход к локализации производства строительной техники внутри страны с участием иностранных партнеров. Речь может идти не только о полном цикле, но и о сборочных производствах, которые позволили бы снизить стоимость, упростить сервис и создать задел для технологической независимости отрасли.

Отдельный вопрос — инвестиционная модель. Сегодня в ряде случаев дешевле импортировать отдельные материалы и решения, чем производить их внутри страны. Это снижает стимулы к развитию собственной промышленной базы и делает строительный сектор зависимым от внешней конъюнктуры.

В дополнение к этим проблемам, ключевой ограничитель развития лежит не только в технологиях и финансах, но и в человеческом капитале.

Молодые инженеры часто приходят в отрасль без понимания реальных условий стройки: формальная образовательная практика не заменяет опыта работы на объекте. В результате строительный сектор испытывает не столько дефицит кадров, сколько дефицит практико-ориентированных специалистов. Это усиливает разрыв между уровнем проектирования и фактической реализацией объектов.

Именно поэтому отрасль нуждается не только в инвестициях и технологическом обновлении, но и в пересборке системы подготовки кадров — с усилением производственной практики, развитием наставничества и прямого участия компаний в образовательных программах.

Строительство остается одной из ключевых отраслей экономики. Но его устойчивость определяется не объемами заказов, а тем, насколько согласованно работают три элемента: финансирование, технологии и люди. При выпадении любого из них система начинает терять устойчивость — независимо от масштаба государственных вложений.

Говорят: «Несешь проблему — захвати решение».

В качестве одного из ключевых решений я вижу восстановление госорганами ритмичности исполнения строительных контрактов. На практике сегодня основной разрыв возникает между выполнением работ, их приемкой и оплатой. Ритмичность исполнения контрактов должна обеспечиваться прежде всего заказчиком — государственными и муниципальными структурами, поскольку именно они определяют порядок приемки и оплаты работ, а также финансово-казначейским контуром, от которого зависят сроки доведения средств до подрядчика.

Второе направление, в котором госорганам можно повысить эффективность работы со строительным рынком,— ликвидация или хотя бы сокращение разрыва между ценами, заложенными в госконтрактах, и рыночными. Первые гораздо ниже, что не идет на пользу проектам.

Третье направление — технологическое обновление отрасли через локализацию производства строительной техники и развитие кооперации с зарубежными партнерами. При текущей структуре парка машин и высокой стоимости заемного финансирования обновление техники становится экономически затруднительным. В этой ситуации целесообразно создавать в России сборочные производства и совместные предприятия, в том числе с китайскими партнерами, что позволило бы снизить зависимость от импорта, упростить обслуживание техники и сделать обновление парка более доступным для строительных компаний.