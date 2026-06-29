«Я обалдел»

Председатель «Справедливой России», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов приехал в Свердловскую область в рамках первой поездки по регионам перед выборами. В Екатеринбурге политик пообещал добиться отправки чиновников-коррупционеров «на передок», раскритиковал работу главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и выдвинул идею создать на месте Ельцин-центра Балабанов-центр.

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Сергей Миронов начал официальный визит в Свердловскую область в пятницу, 26 июня, со встречи с ветеранами боевых действий у мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге. Пообщавшись с военными, политик заявил, что для них необходимо создать федеральное Министерство или Агентство по делам ветеранов специальной военной операции (СВО) и вернуть смертную казнь для чиновников, действия которых привели к потере обороноспособности страны или гибели людей. Последнюю инициативу бойцы встретили с меньшим энтузиазмом: «Да зачем? На передок — будет справедливо». Лидер «Справедливой России» принял поправку без сопротивления, после чего отправился выяснять проблемы работников производства высокотехнологичного хирургического оборудования холдинга «Фотек».

Сергей Миронов стал третьим лидером федеральной парламентской партии, который посетил Екатеринбург с начала 2026 года. В феврале визит в город нанес председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в марте — глава ЛДПР Леонид Слуцкий. По данным рейтинга партий по опросам ВЦИОМ на 21 июня «Справедливая Россия» уступает по уровню поддержки всем крупным парламентским партиям — за их политиков готовы проголосовать только 5,7% респондентов.

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На предприятии Сергей Миронов поинтересовался, сколько зарабатывает старейший сотрудник Александр Петрович, который проработал на площадке более 30 лет. Прервавшись от пайки микросхем, он признался, что у него «все замечательно». «Выходит 95-96 тыс. руб. У меня зарплата нормальная, работа творческая»,— ответил он. В ответ партийный лидер промолчал, однако в ходе общения со всем коллективом высказался о состоянии российской экономики. Господин Миронов заявил, что ее долгие годы «душит» глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Политик отметил, что увеличение ключевой ставки с 7,5% в 2023 году до 21% в октябре 2024 года вопреки обещаниям экономистов не остановило рост инфляции, которая увеличилась за это время в 2,5 раза.

«Госпожа Набиуллина считает, что она независима, борется с инфляцией, но что-то мне подсказывает, что ей немного осталось на посту»,— заявил Сергей Миронов.

Следующими, кому хотел помочь глава справороссов, стали преподаватели и студенты Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), однако часть из них задалась вопросом о военных операциях разных стран. Господин Миронов признал, что СВО на Украине «давно нужно переименовать в контртеррористическую операцию». При этом Сергей Миронов признал, что существует ряд ограничений, которые не дают президенту принять соответствующее решение.

В конце дня на встрече со сторонниками и журналистами Сергей Миронов дал обещания, ставшие традиционными для разных партий — помешать росту тарифов ЖКХ в стране. Также он призвал не верить информации о нехватке топлива в России.

Рабочие встречи господин Миронов провел с полпредом в УрФО Артемом Жогой и губернатором Денисом Паслером. Как сообщили в полпредстве, главной темой стала подготовка к выборам на Урале 20 сентября. «Была очень хорошая, теплая беседа»,— рассказал об ее итогах Сергей Миронов корреспонденту «Ъ-Урал», не вдаваясь в подробности.

Второй день официального визита в Екатеринбург господин Миронов начал с осмотра памятника режиссеру Алексею Балабанову. Услышав, что на открытии памятника был режиссер Никита Михалков, он выдвинул идею переделать Ельцин-центр в Балабанов-центр. «Это мощный памятник правде, которую он нес в своем творчестве. В отличие от находящегося в Екатеринбурге Ельцин-центра. И если однажды вместо него появится Балабанов-центр, это будет правильно и справедливо»,— сказал он, добавив, что посадил бы на трамвай из фильма «Брат-2» «финансовый блок правительства и отправил бы».

После прогулки по Плотинке и посещения проезда Решетникова, где он жил в конце 1980-х годов, господин Миронов отправился в Музейный комплекс гражданской и военной техники в Верхней Пышме. «Я обалдел. Это лучший музей мира, смотришь и понимаешь, какая была инженерная мысль»,— признался он, добавив, что для ее возвращения в стране необходимо отменить ЕГЭ, так как сейчас, по его мнению, дети «не умеют думать и мыслить стратегически».

В конце поездки Сергей Миронов отметил, что со Свердловской области стартовала серия его поездок по регионам России перед выборами в Госдуму.

Василий Алексеев