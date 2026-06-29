В Кировской области 74,7% дорог местного значения не соответствуют нормативам

На конец 2025 года удельный вес дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в Кировской области составил 74,7%, сократившись за последние пять лет на 3,9 процентных пункта (или на 738 км). Об этом сообщает Кировстат.

Протяженность всех дорог в регионе достигла 25,1 тыс. км. Основу сети формируют дороги местного значения — их 86,5%. Больше половины из них — грунтовые, проезд по которым зависит от погоды. Только 48,9% имеют твердое покрытие, из которых асфальтобетонное — у 54,5%, гравийное и щебеночное — у остальных. На региональные дороги приходится 10,4%, на федеральные — 3,1%.

В регионе насчитывается 536 мостов, более 2,5 тыс. автобусных остановок и 8 подземных и надземных переходов (все в Кирове). Для освещения дорог установлено почти 6 тыс. км линий, что на 2% больше, чем годом ранее.

Влас Северин