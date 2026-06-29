«Единая Россия» утвердила трех кандидатов в Госдуму от Оренбуржья

Утверждены кандидаты для выдвижения в Госдуму по одномандатным округам от Оренбургской области. Решение принято на XXIII съезде «Единой России» в воскресенье, 28 июня. В списке оказались два действующих депутата и заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, который помогал ликвидировать последствия паводка в Орске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По Оренбургскому одномандатному округу № 144 от партии в Госдуму будет баллотироваться Андрей Аникеев. Он является депутатом федерального парламента с 2021 года, входит в комитет по аграрным вопросам. Ранее Аникеев избирался в Законодательное собрание Оренбургской области. Также он возглавляет региональную федерацию легкой атлетики.

Кроме того, участвовать в выборах в Госдуму по Бугурусланскому округу № 145 будет Олег Димов — еще один действующий депутат федерального парламента с 2021 года. До этого Димов занимал пост вице-губернатора Оренбургской области, был депутатом и вице-спикером регионального Законодательного собрания. С 2016 года он является секретарем Оренбургского регионального отделения «Единой России».

В качестве кандидата в Госдуму по Орскому округу № 146 утвержден Валерий Леонов, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ. Ранее он работал в министерстве строительства Татарстана, занимал пост министра строительства Амурской области и руководил Мосгосэкспертизой.

С Оренбуржьем Леонова связывает работа по устранению последствий паводка 2024 года в Орске. Он помогал с проектированием новой дамбы.

Предварительное голосование «Единой России» в Оренбургской области состоялось в мае 2026 года, в нем приняли участие более 171 тыс. избирателей. Выборы в Госдуму запланированы на сентябрь 2026 года.

Георгий Портнов