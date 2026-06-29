Замдиректора пермской сети «Монетка» оштрафовали за хищение денег из кассы

Индустриальный суд Перми вынес приговор заместителю директора магазина сети «Монетка», обвинявшейся в присвоении денежных средств с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

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Как установило следствие, 35-летняя заместитель директора, имея доступ к деньгам в кассе, несколько дней оформляла в программе фиктивные возвраты по чекам, оплаченным наличными. В результате женщина похитила 18 тыс. руб.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.