В Самарской области пенсионерка лишилась 2,5 млн рублей из-за мошенников

Нефтегорская межрайонная прокуратура через суд взыскала с владельцев банковских счетов деньги, похищенные у местной пенсионерки. Женщина перевела мошенникам более 2,5 млн рублей, поверив в схему с «безопасными» счетами. Часть средств уже возвращена потерпевшей. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В марте — апреле 2025 года пенсионерка под влиянием телефонных мошенников перевела все свои сбережения на расчетные счета, которые злоумышленники назвали «безопасными». Сумма ущерба превысила 2,5 млн рублей.

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе расследования удалось установить владельцев трех банковских счетов, на которые потерпевшая отправляла деньги. Ими оказались два жителя Челябинской области и один уроженец Республики Башкортостан.

В связи с этим контрольный орган обратился в суд с исками о взыскании с дропперов суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Решения вступили в силу. На сегодняшний день пенсионерке фактически вернули 760 тыс. рублей.

Георгий Портнов