Житель Татарстана арестован по обвинению в мошенничестве в Нижегородской области

Полиция задержала 24-летнего жителя Татарстана. Он арестован по обвинению в мошенничестве в Кулебаках. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие полагает, что обвиняемый работал водителем-курьером у телефонных мошенников, которые выманили у местной 69-летней жительницы свыше 5,3 млн руб. Он забрал у нее деньги, уехал из Нижегородской области и поделил похищенную сумму с соучастником.

Задержанному предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, у него изъяли 182 тыс. руб.

Владимир Зубарев