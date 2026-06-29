Житель Верещагино, обвиняемый в убийстве беременной девушки, предстанет перед судом

Прокуратура Пермского края направила в суд уголовное дело об убийстве беременной девушки. Расследование дела вело региональное управление СКР. Об этом сообщают пресс-службы этих ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пермскому краю Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Как установило следствие, 6 апреля 2026 года 40-летний житель Верещагино находился со своей 22-летней знакомой в автомобиле. Девушка заявила обвиняемому, что беременна от него, и намерена рассказать об этом его супруге. После этого злоумышленник задушил ее, а затем спрятал тело на мусорной свалке.

Следователь СК России во взаимодействии с оперативниками краевого главка МВД установили и задержали подозреваемого спустя несколько дней.