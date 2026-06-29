«РВК-Воронеж» ищет поставщика электроэнергии почти на 900 млн рублей

ООО «РВК-Воронеж» (местный филиал «Росводоканала») разместило закупку на право заключения договора поставки электроэнергии для Левобережных очистных сооружений (ЛОС). Начальная цена договора — 863,4 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, электроэнергия будет поставляться на ЛОС, расположенные в Воронеже на улице Балашовской, 29. Срок поставки определен в 84 расчетных периода (по 30 календарных дней после заключения договора). Итого — порядка семи лет.

Стоимость приобретаемой электроэнергии будет рассчитываться исходя из предельной нерегулируемой цены гарантирующего поставщика — ПАО «ТНС энерго Воронеж». Победитель должен обеспечить оказание услуг по передаче электрической энергии через привлеченные сетевые организации. Подведение итогов — 31 августа.

Закупка проводится на фоне модернизации ЛОСов, которые были переданы концессионеру в лице «РВК-Воронеж» на 49 лет. Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», инвестиционная программа объекта по итогам 2025 года пока не исполнена. Из предусмотренных 1,976 млрд руб. удалось освоить 1,639 млрд руб. Часть мероприятий была перенесена на следующий период из-за нарушения подрядчиками сроков выполнения работ. В отношении исполнителей концессионер ведет претензионную работу. Ключевым проектом модернизации остается строительство цеха механического обезвоживания осадков. Завершить строительство и ввести объект планируется к сентябрю этого года.

По данным Rusprofile, ООО «РВК-Воронеж» зарегистрировано в 2011 году в Воронеже. Основной вид деятельности — сбор и обработка сточных вод. Единственным учредителем является структура «Водоканала» ООО «РВК-Инвест». По итогам 2025 года выручка компании достигла 6,76 млрд руб., что на 16,7% превышает показатель предыдущего года. Чистая прибыль сократилась на 22,5% — до 510 млн руб. против 658 млн руб. годом ранее.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что генеральным директором ООО «РВК-Воронеж» назначен бывший руководитель инспекции государственного строительного надзора Воронежской области Сергей Болгов.

Анна Швечикова