В Казани в 2026 году благоустроят пять общественных пространств за 1,8 млрд рублей

Общий объем финансирования составит 1,8 млрд рублей, четыре проекта реализуют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

К 30 августа планируется завершить первый этап третьей очереди благоустройства набережной озера Нижний Кабан — участок длиной 1,5 км от памятника Шигабутдину Марджани до улицы Нурсултана Назарбаева. Здесь появится прогулочная зона с выходом к воде. На объекте выполнено около 65% работ: смонтированы основания под дорожки, уложено более 20% деревянного настила, установлено 555 м ограждений, началось озеленение.

Также ведутся работы по реновации входной группы в Ленинский сад: улицу Профессора Нужина сделают односторонней. В парке им. Горького создают смотровую площадку, завершается благоустройство инклюзивного бульвара на улице Серова и сквера «Тебриз».

Влас Северин