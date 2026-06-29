В Перми планируется капитальный ремонт сквера Уральских добровольцев

В Перми начались работы по подготовке к капремонту сквера Уральских добровольцев. В МКУ «Пермблагоустройство» «Ъ-Прикамье» рассказали, что сквер Уральских добровольцев и расположенный в нем фонтан в этом году планируется капитально отремонтировать. Там уже начался демонтаж плитки, скамеек и урн, поэтому территорию огородили. «Следующий шаг — заключение муниципального контракта на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Сейчас документация на проверке в Центре организации закупок. Финансирование будет осуществляться за счет средств краевого бюджета», — рассказали в «Пермблагоустройство».

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Напомним, краевые власти анонсировали реконструкцию сквера в начале 2025 года. Сквер был создан в начале 50-х годов ХХ века на месте так называемого «Черного рынка». На этом месте в 1943 году бойцы десятого Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса приняли наказ трудящихся Перми и области бить фашистов и дали клятву победить врага.

Сквер представляет собой по планировке прямоугольник, в центре которого расположен фонтан, от которого лучами расходятся семь дорожек, выходящих на углы сквера и на середины всех его сторон (кроме западной). Вся территория сквера засажена деревьями, большей части которых более 50 лет. Общая площадь сквера — 1,2 гектара, территория озеленения — 0,5 гектара. В северной части сквера установлен памятник людям, погибшим в 2009 году при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь». В южной части сквера установлен бюст Герою Советского Союза генерал-полковнику В. И. Кузнецову, уроженцу Пермской губернии.

Последнее обновление сквера было проведено в 2020 году.