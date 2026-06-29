Съезд ЕР утвердил кандидатов в депутаты Госдумы от Самарской области

Списки кандидатов в Госдуму от Самарской области были утверждены на XXIII съезде «Единой России» в воскресенье, 28 июня. В федеральную региональную группу № 14 (она охватывает Самарскую и Ульяновскую области) вошли губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев (руководитель группы, секретарь регионального отделения партии), действующие депутаты Госдумы Леонид Симановский и Андрей Парфенов, а также двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и водитель-экспедитор Владимир Амосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По одномандатным избирательным округам съезд выдвинул бывшего вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова (Самарский округ № 159), замглавврача первой тольяттинской клинической больницы Олега Сакеева (Тольяттинский округ № 160) и Героя РФ, советника губернатора Дениса Портнягина (Красноглинский округ № 161). Также на мандаты депутатов Госдумы претендуют действующий депутат федерального парламента Андрей Трифонов (Жигулевский округ № 162) и депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин (Промышленный округ № 163).

Георгий Портнов