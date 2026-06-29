Вузы Тольятти и Беларуси заключили соглашение о сотрудничестве по трем направлениям

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) и Институт прикладной физики Национальной академии наук Беларуси (ИПФ НАН Беларуси) заключили соглашение о сотрудничестве в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России. Стороны договорились работать по трем направлениям: ультразвуковые технологии, инжиниринг поверхности и физическое материаловедение, сообщает минобрнауки Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Договор вступает в силу сразу, дорожная карта рассчитана до 2035 года. Ученые займутся созданием оборудования для сварки полимеров, разработкой методов обработки поверхностей и созданием новых металлических материалов для авиации и космоса. Планируется реализация совместных научных проектов, проведение конференций и обмен опытом. Особое внимание будет уделено участию в крупных консорциумах, включая проекты по внедрению магниевых сплавов и инженерных разработок для автопрома.

В министерстве отмечают, что на форуме обсуждались планы по исследованию влияния углеродных нанотрубок на полимеры и материалы. ТГУ заинтересован в опыте Беларуси по ультразвуковой диагностике материалов.

Руфия Кутляева