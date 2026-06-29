В Уфе рассмотрят дело о незаконном обороте более 1 килограмма наркотиков

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело троих жителей Башкирии, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30 — чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в мае—августе 2025 года двое обвиняемых работали курьерами интернет-магазина по продаже синтетических наркотических средств в Уфе и Салавате.

В августе того же года их задержали при попытке разместить очередные крупные партии с запрещенным веществом в потайные места. Позже с помощью муляжа сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного их соучастника.

Всего полицейские обнаружили и изъяли более 1,2 кг наркотиков.

Майя Иванова