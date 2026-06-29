Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В мире появилась новая самая стрессовая работа. Раньше больше других переживали пожарные, авиадиспетчеры, врачи, финансисты, журналисты. Теперь многих могут опередить по уровню кортизола в крови новички этого списка — разработчики. Именно им первой угрожает стремительно развивающийся искусственный интеллект.

Разработчик из Нью-Йорка Дэнни Хамом признался в разговоре с Business Insider, что каждая новая публикация об ИИ вызывает не радость, а тревогу: «Возникает чувство, будто я отстаю, и нужно срочно разбираться». И так у многих инженеров после запуска ChatGPT в 2022 году. Исследователи подсчитали, что количество крупных релизов выросло с 18 в 2023-м до 69 в 2025-м, а к середине 2026-го добавилось еще около 30. Частота обновлений фактически увеличилась в четыре раза, и даже специалисты, ежедневно работающие с моделями, теряют ориентиры.

И здесь возникает парадокс. С одной стороны, нейросети обещают рост продуктивности, с другой — делают бессмысленной глубокую специализацию, ведь инструменты упрощаются быстрее, чем их успевают освоить. Более 40% из 7 тыс. опрошенных разработчиков уже видят угрозу для своей работы. Инженеры все чаще не пишут код, а управляют системами и агентами, что меняет суть профессии и вызывает ощущение потери контроля. Некоторые разработчики говорят не просто о выгорании, а о параличе от потока информации и страхе стать обслуживающим персоналом для технологий.

Давление добавляют сами компании, формируя KPI для разработчиков. Все это так тревожно и неопределенно, что некоторые опытные специалисты задумываются о смене карьеры. Не удивлюсь, если скоро мы начнем встречать на серферских кэмпах и за рулем такси не бизнесменов, а разработчиков, которые выбрали это для души.

Яна Лубнина