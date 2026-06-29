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Средняя стоимость жилья на первичном рынке Москвы в старых границах за год возросла более чем на четверть. Теперь покупка квартиры в столице в среднем обходится в 53,5 млн руб., посчитали специалисты «Метриум». При этом наиболее доступных новостроек — со средним бюджетом до 20 млн руб. — стало меньше на 63%.

По данным брокеров, в массовом сегменте новая квартира в среднем стоит 20,1 млн руб. Год назад сделка обходилась в 15,7 млн руб. — почти плюс 30% за год. В бизнес-классе динамика скромнее: плюс 16% — с 27 до почти 32 млн руб. В премиальных новостройках цены росли активнее — на 23%: с 58 до 71 млн руб. Самый скромный рост в высокобюджетном сегменте — плюс 4%.

Несмотря на темпы роста цен и значительное исчерпание экспозиции в массовых проектах, в Москве все еще есть ЖК со средним бюджетом предложения в пределах 20 млн руб. Они представлены в массовом и бизнес-классе — их 38 в городе. Больше всего таких новостроек в Северо-Западном округе: шесть проектов, в которых предлагается 664 варианта.

В то же время максимальный объем предложения в комплексах со средней стоимостью лотов до 20 млн руб. зафиксирован в Южном округе — почти 1 400 лотов в пяти проектах.

Светлана Бардина