Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: El Grafico / AP Фото: El Grafico / AP

Когда речь заходит об игре рукой на чемпионатах мира, в первую очередь вспоминают знаменитую «руку Бога» Диего Марадоны. Хотя тот эпизод среди резонансных случаев далеко не единственный. Например, тот же Марадона играл рукой на чемпионате мира в Италии в 1990 году. Он сделал это, защищая свои ворота в матче со сборной СССР. Команда нашей страны под руководством Валерия Лобановского проиграла первую встречу турнира венграм, а Аргентина уступила Камеруну — и то противостояние стало матчем жизни для обеих команд.

Игра проходила в Неаполе, где трибуны неистово поддерживали аргентинца — он был звездой на поле. На одиннадцатой минуте казалось, что гол сборной СССР неизбежен. После углового мяч в сетку головой отправлял Олег Кузнецов, но в последний момент Марадона выгреб мяч рукой. Судья из Швеции Эрик Фредриксон этого не заметил. Лобановский после матча заявил: если судья плохо видит, он не должен выходить на поле. Наглец Марадона тут же парировал, что судья может ошибаться, как и Лобановский в выборе состава.

Сборная СССР тогда уступила (0:2) и впервые в истории не вышла из группы. Только незадолго до смерти Марадона признался, что отразил мяч рукой. Шведский арбитр никакого наказания не понес. Эпизод, конечно, окрестили «рукой Бога». Еще один футболист, открыто игравший руками на чемпионате мира, — уругваец Луис Суарес. Это произошло в 2010 году в четвертьфинале, где Уругвай встречался с Ганой, причем в самом конце дополнительного времени. Суарес получил красную карточку, но 11-метровый Гана не забила и в итоге проиграла в серии пенальти.

Владимир Осипов