В Самарской области впервые общественный транспорт начали оснащать «тревожными кнопками»

В Самарской области впервые начали оснащать общественный транспорт «тревожными кнопками» с выводом на пульты вневедомственной охраны Росгвардии. В Самаре их установили в 43 новых трамваях типа «Львенок», сообщает управление Росгвардии по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сазонов Андрей Фото: Сазонов Андрей

Специализированный программно-аппаратный комплекс, который используется для обеспечения безопасности пассажиров, позволяет сотрудникам войск правопорядка в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждого вагона.

В случае возникновения нештатной ситуации водитель транспорта может нажать кнопку, после чего дежурный направит на место происшествия ближайший экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Всего в регионе планируется оснастить «тревожными кнопками» до двухсот единиц подвижного состава самарских трамвайно-троллейбусных парков.

Руфия Кутляева