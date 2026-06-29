В УФАС по Башкирии предложили создать интерактивную карту рекламных конструкций

В Башкирии может появиться интерактивная карта рекламных конструкций. Такая идея обсуждалась на заседании общественного совета при Управлении ФАС по Башкирии.

В заседании участвовали представители мэрии Уфы и предприниматели. Идея интерактивной карты предполагает размещение в сети сведений о местах размещения, типах и видах рекламных конструкций, сроках действия разрешений на их установку и эксплуатацию, а также реквизитов и информации о получивших разрешение лицах. В сервис также будут внедрены описание района, подъездных путей, зданий и сооружений, актуальная топосъемка, информация о точках доступа к инженерным коммуникациям, стоимость получения технических условий и иные данные.

Карта должна способствовать конкуренции на рынке и снижению скрытых издержек, отмечают в пресс-службе УФАС по Башкирии.

Идэль Гумеров