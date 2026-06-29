В Башкирии ожидаются грозы и град

30 июня в Башкирии ожидается облачная погода, кратковременные дожди, местами сильные, сообщает Башгидрометцентр. В отдельных районах республики синоптики прогнозируют грозы, днем — град.

Ожидается северо-западный ветер с переходом на юго-восточный, 5–10 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +9–+14°, по юго-востоку — до +4°, днем — поднимется до +17–+22°.

На некоторых участках дорог ухудшится видимость из-за дождя до 1 км, ночью и утром возможен туман с видимостью 500 м и менее.

В Уфе будет облачная погода, пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +11–+13°, днем — повысится до +19–+21°.

Майя Иванова