ЕР утвердила Камеко и Кононова кандидатами в депутаты Госдумы от Ульяновской области

Владимир Камеко и Владимир Кононов утверждены в качестве кандидатов в депутаты Госдумы от Ульяновской области. Решение было принято на XXIII съезде партии «Единая Россия» в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Владимир Камеко будет участвовать в выборах по Ульяновскому одномандатному избирательному округу №185. Владимир Кононов будет баллотироваться по Радищевскому одномандатному избирательному округу № 186.

Владимир Камеко является генеральным директором ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» и депутатом Законодательного собрания региона.

Владимир Кононов — действующий депутат, заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Госдумы.

Георгий Портнов