В прикамском селе река может подтопить несколько улиц

В реке Лопва из-за аномальных дождей отмечен подъем воды. Об этом сообщается в соцсетях администрации села Юрла. По данным властей, безопасным признан только один переход через реку — по основному мосту. Кроме того, в администрации сообщили о возможном риске подтопления улиц.

В случае дальнейшего подъема воды не исключено временное отключение холодного водоснабжения на семи улицах села. Администрация призвала жителей сделать запас питьевой воды.

Ранее о рисках появления дождевых паводков из-за выпавших дождей в бассейнах Иньвы, Обвы и в рядке территорий востока края сообщил ГИС-центр ПГНИУ. По данным пермских метеорологов, в совокупности можно ждать существенного прироста притока воды в Камское водохранилище.