Поставщиков топлива обязали снабжать Оренбуржье без перебоев

Минпромэнерго Оренбуржья сообщило об итогах заседания оперштаба по вопросам топливообеспечения в регионе, которое прошло по поручению губернатора Евгения Солнцева. На встрече присутствовали органы госвласти, в числе которых сотрудники местных УФСБ, УФАС, УФНС, прокуратуры, Оренбургстата. К беседе также присоединились представители таких крупных организаций, как «Башнефть–Розница», «Лукойл-Уралнефтепродукт», сотрудники местных сетей АЗС и ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Главная тема встречи — сегодняшняя ситуация на рынке ГСМ. Участники заседания обсудили вопросы наличия топлива на АЗС, текущие ограничения на его отпуск, проблемы поставок и логистики. Выступающие отметили, что на данный момент доставка нефтепродуктов железнодорожным транспортом может задерживаться из-за усиления нагрузки на транспортную инфраструктуру.

Предприятия нефтепродуктообеспечения и поставщиков топлива обязали обеспечить бесперебойное снабжение жителей Оренбургской области. Особенно отметили сельхозтоваропроизводителей, у которых продолжается сезон полевых работ и идет подготовка к уборочной кампании. Как заявили в местном правительстве, ситуация на рынке ГСМ находится на постоянном контроле. Ситуацию с повышением цен на топливо проверяет региональное УФАС.

Оренбуржцы накануне в беседе с «Ъ-Волга» поделились, что доступ на многие точки АЗС в городе оказался ограничен либо из-за пробок, либо из-за полного закрытия станций.

Яна Вежлева