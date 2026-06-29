В Нижнем Новгороде 3 июля стартует десятый кинофестиваль «Горький fest»

В конкурсную программу юбилейного десятого кинофестиваля «Горький fest» вошли 18 фильмов. Из них восемь полнометражных и 10 короткометражных картин. По словам программного директора фестиваля Андрея Апостолова, всего на участие в фестивале пришло 550 заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Откроется фестиваль 3 июля картиной «На деревню дедушке 2» (6+) Владимира Котта. Итоговая церемония закрытия пройдет 9 июля.

Во внеконкурсной программе фестиваля будут представлены две программы, посвященные столетию Евгения Евстигнеева — фильмы Эльдара Рязанова с Евстигнеевым и фильмы с ним в главной роли. В программы вошли советские картины 60 — 80-х годов.

Отдельная программа собрана из лучших фильмов о национальных республиках нашей страны и посвящена Году единства народов России. Специальные программы посвящены фильмам с использованием сюжетного мотива путешествия во времени. Одна из них включает в себя российские фильмы XXI века, вторая — картины советского периода.

Деловая программа фестиваля «Горький Фест» 2026 будет по традиции посвящена обсуждению самых актуальных вопросов современного кинопроцесса.

Как писал «Ъ-Приволжье», первый фестиваль нового российского кино «Горький Фест» состоялся в Нижнем Новгороде в июле . Среди них около 180 картин показали в рамках конкурсной программы и более 300 — во внеконкурсной. Число фестивальных площадок за все годы увеличилось до 60.