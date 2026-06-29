Новым генеральным директором «КДВ Воронеж» стала Елена Макеева

С 26 июня 2026 года генеральным директором кондитерской фабрики ООО «КДВ Воронеж» (входит в национализированный холдинг КДВ) является Елена Макеева, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Ранее предприятие возглавлял Александр Трифонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Госпожа Макеева в настоящее время также возглавляет ООО «КДВ Яшкино» в Кемеровской области и ООО «Футбольный Клуб Кузбасс (Кемерово)». «КДВ Яшкино» в 2025 году выручило 26,2 млрд руб., что на 2,2% больше, чем в 2024-м (25,7 млрд). Прибыль предприятия в то же время сократилась на 43,9% — с 802 до 450 млн руб.

ООО «КДВ Воронеж» зарегистрировали в Рамонском районе Воронежской области в июне 2011 года. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий. В 2025 году выручка ООО «КДВ Воронеж» составила 56,4 млрд руб., что на 2,6% ниже показателя 2024 года (57,9 млрд руб.). Чистая прибыль снизилась с 1,15 млрд до 296,7 млн руб.

В апреле «Ъ-Черноземье» писал, что инвестиции в национализированную фабрику «КДВ Воронеж» достигли 47 млрд руб. Только за прошлый год в производство вложили 1,8 млрд руб.

Денис Данилов