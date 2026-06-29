В Оренбурге супружеская пара похитила 1,9 млн рублей при продаже дверей и пыталась скрыться в Москве

В Оренбурге завершили расследование уголовного дела в отношении супружеской пары, которая под предлогом продажи дверей похитила деньги клиентов на сумму 1,9 млн руб. Материалы дела по 31 эпизоду по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) направлены в прокуратуру Дзержинского района для утверждения обвинения. Об этом сообщает МВД «Оренбургское».

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Как установило следствие, с апреля 2024 года по июнь 2025 года владельцы магазинов по продаже дверей, окон и потолков принимали заказы от клиентов и заключали с ними договоры. Они получили от части клиентов в качестве предоплаты деньги в размере 70% от полной стоимости товара или полную его оплату. После этого они не выполнили взятые на себя обязательства и похитили средства.

Компанию признали банкротом. Подозреваемые распродали имущество и пытались скрыться на территории Москвы, где их задержали сотрудники полиции. Пострадавшими признаны 38 человек.

Руфия Кутляева