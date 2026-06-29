В Ульяновске экс-ректора УлГТУ будут судить за прием иностранцев, не знающих языка

В Ленинский районный суд Ульяновска направлено резонансное уголовное дело бывшего ректора Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ), доктора технических наук, ученого мирового уровня в сфере искусственного интеллекта Надежды Ярушкиной, а также (уже бывших) директора международного института УлГТУ Павла Пазушкина, начальника отдела УлГТУ по работе с абитуриентами Евгения Склярова и проректора по довузовскому дополнительному образованию и организации приема абитуриентов Екатерины Баландиной. Об этом в понедельник сообщило управление ФСБ по Ульяновской области.

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Ведомство отмечает, что всех четверых обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Уголовное дело было возбуждено на основании оперативных разработок в начале февраля прошлого года. По данным следствия, обвиняемые «путем фальсификации результатов вступительных экзаменов организовали прием в вуз на бюджетную форму обучения иностранных граждан, не владеющих русским языком и не способных осваивать образовательную программу». Кроме того, отмечает УФСБ, обвиняемые организовали незаконное пребывание на территории России иностранных граждан (студентов УлГТУ, которых, по мнению следствия, следовало отчислить за неуспеваемость) «путем подготовки и подачи в органы миграционного контроля Ульяновской области заведомо подложных документов с целью продления сроков временного пребывания на период их обучения». Согласно обвинительному заключению, общий ущерб, причиненный бюджету РФ, составил более 59 млн руб. (первоначально, при предъявлении обвинения, следствие указывало ущерб в размере 20 млн руб.).

Надежда Ярушкина вину не признает. Следствию она заявила, что закон не нарушала и действовала исключительно исходя из своих должностных обязанностей. Павел Пазушкин вину признал частично, отмечая, что в то время не осознавал, что его действия являются незаконными. Остальные обвиняемые вину не признают.

Изначально, с момента ареста Надежды Ярушкиной, в ее защиту, с просьбами изменить уважаемому человеку меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую, выступило IT-сообщество региона, отмечая, что Надежда Ярушкина — ученый, известный на мировом уровне. С призывами дать ученому свободу выступили также представители Российской ассоциации искусственного интеллекта, Общественная палата региона, преподаватели и ученые УлГТУ и УлГПУ, руководители крупнейших предприятий и НИИ региона. В конце марта прошлого года меру пресечения изменили на домашний арест, а в декабре 2025 года его сменили на запрет определенных действий. Сейчас Надежда Ярушкина работает в ульяновской IT-компании ZeBrains архитектором интеллектуальных систем в отделе ИИ.

Сергей Титов, Ульяновск