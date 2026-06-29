Житель Башкирии попытался совершить диверсию

В отношении 50-летнего жителя Башкирии возбуждено уголовное дело по факту диверсии (ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Как сообщила пресс-служба УФСБ по республике, подозреваемый попытался поджечь некий объект сотовой связи.

Соответствующее задание, отметили в ведомстве, он получил от неустановленного лица через мессенджер. Для совершения преступления житель республики приобрел необходимые для поджога инструменты и горючие вещества, но совершить задуманное не смог: объект не был разрушен по независящим от него обстоятельствам, пояснили в УФСБ.

Подозреваемый полностью признал свою вину. По решению суда он арестован.

Олег Вахитов