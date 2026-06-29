Самарский театр оперы и балета завершил сезон премьерой «Острова сокровищ»

Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича представил первый масштабный мюзикл в своей истории. Постановка по мотивам романа Роберта Льюиса Стивенсона (1850 - 1894) стала завершающей премьерой 95-го юбилейного сезона. Спектакль создан специально для театра самарским композитором Андреем Колесниковым. Об этом сообщили представители театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Рубакова Фото: Анна Рубакова

Премьерные показы прошли 26, 27 и 28 июня. Музыкальный руководитель постановки — художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов. За пультом — дирижер-постановщик Алишер Бабаев. Режиссером спектакля стал Филипп Разенков. Художником-постановщиком и автором костюмов выступил Елисей Шепелев.

Как рассказал Евгений Хохлов, театр долго выбирал материал для первого мюзикла. По его словам, от авторов поступало много предложений, но большинство из них отвергли. Критерием был аутентичный материал, созданный специально для самарской сцены. Композитор Андрей Колесников, уроженец Самары, предложил именно такой вариант. Хохлов отметил, что работа над партитурой велась совместно: композитор учитывал пожелания театра. Если жанр окажется востребованным у публики, репертуар театра пополнится новыми мюзиклами.

Режиссер Филипп Разенков подчеркнул, что идея поставить «Остров сокровищ» принадлежит Евгению Хохлову. Он назвал музыку Андрея Колесникова близкой к кельтской стилистике и атмосфере туманного Альбиона. Драматург Карина Шебелян, по словам Разенкова, сохранила дух оригинала Стивенсона, но дополнила сюжет новыми деталями и женскими персонажами. Режиссер определил жанр постановки как динамичный спектакль для детей и взрослых, где центральная тема — преодоление страха и взросление героя.

Композитор Андрей Колесников признался, что самой сложной задачей стала музыка, соответствующая новой сюжетной линии. Он выразил надежду, что зрители услышат нечто новое и увидят то, чего раньше на самарской сцене не было.

Главные партии исполняют солисты театра: Евгения Бумбу, Мария Курьянова, Александр Слесарев, Владимир Боровиков, Георгий Шагалов, Ярослав Бамбуров, Марк Абрамкин, Роман Николаев, Анна Костенко, Елена Марченко, Алексей Перов, Андрей Антонов (заслуженный артист России, народный артист Самарской области), Иван Пилюкшин и Анатолий Невдах.

Спектакль идет в двух действиях. Творческая группа называет его современным, зрелищным мюзиклом для всей семьи с романтикой дальних странствий, интригами, юмором и историей о дружбе и выборе пути.

Георгий Портнов